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وزارة الدفاع الإسرائيلية: وصول الطائرة رقم 500 ضمن عملية الجسر الجوي الأميركي لدعم إسرائيل

Lebanon 24
26-08-2024 | 03:56
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