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المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: دعوة بن غفير لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى خطيرة جدا وستجر المنطقة لحرب دينية (الجزيرة)

Lebanon 24
26-08-2024 | 06:28
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