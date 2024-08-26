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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو يعقد اجتماعا اليوم مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
Lebanon 24
26-08-2024
|
09:00
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