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معاريف نقلا عن مصادر بالجيش: الهجوم على لبنان حقق نجاحا لكن المشكلة الاستراتيجية لا تزال قائمة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-08-2024 | 09:27
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