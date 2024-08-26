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الأوقاف الفلسطينية: نرفض تصريحات وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال بن غفير بحق المسجد الأقصى ونعتبر ذلك تحريضا وإرهابا غير مسبوق (الجزيرة)

Lebanon 24
26-08-2024 | 11:15
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