الأوقاف الفلسطينية: نرفض تصريحات وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال بن غفير بحق المسجد الأقصى ونعتبر ذلك تحريضا وإرهابا غير مسبوق (الجزيرة)

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