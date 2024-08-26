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مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" لـ"الجزيرة": وفدنا أكد تمسك الحركة بما تم الاتفاق عليه ولا يزال نتنياهو يعرقل المفاوضات

Lebanon 24
26-08-2024 | 15:24
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