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الجيش الإسرائيلي: إغلاق محاور وشوارع في الضفة الغربية بعد أنباء عن اختطاف شابة

Lebanon 24
26-08-2024 | 16:36
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