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وزارة الصحة: شهيد و3 مصابين بجروح متوسطة من جراء إطلاق مستوطنين النار عليهم في قرية وادي رحال في بيت لحم

Lebanon 24
26-08-2024 | 17:23
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