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أخبار عاجلة
وزارة الصحة الفلسطينية: مستوطنون إسرائيليون قتلوا فلسطينيا وأصابوا ثلاثة في الضفة الغربية
Lebanon 24
26-08-2024
|
18:05
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