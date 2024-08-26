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هآرتس: منظمة الجهاد اليهودي لديها جناح مسلح إرهابي وممثلة في مواقع السلطة وفي مجلس الوزراء الإسرائيلي

Lebanon 24
26-08-2024 | 18:24
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