"يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصدر مطّلع على المفاوضات: الناس يعتقدون أننا إذا حللنا بنداً واحداً فسوف تكون هناك صفقة ولا يفهمون أن نتنياهو يأتي فوراً ببندٍ آخر (الميادين)

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