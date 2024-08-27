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"يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصدر مطّلع على المفاوضات: الناس يعتقدون أننا إذا حللنا بنداً واحداً فسوف تكون هناك صفقة ولا يفهمون أن نتنياهو يأتي فوراً ببندٍ آخر (الميادين)

Lebanon 24
27-08-2024 | 00:07
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