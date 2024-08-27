صحيفة معاريف نقلاً عن قيادي في الجيش الإسرائيلي: الهجوم ضد حزب الله تطلب تحضيراً لعدة أشهر والحزب يحاول فهم مدى الضرر الذي لحق به (سكاي نيوز عربية)

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