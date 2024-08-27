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مدير مستشفى كمال عدوان للتلفزيون العربي: استمرار العدو الإسرائيلي منع دخول الوقود إلى القطاع يهدف إلى تدمير القطاع الصحي

Lebanon 24
27-08-2024 | 01:20
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