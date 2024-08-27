Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء أوكرانيا: كييف بحاجة ماسة إلى جمع الأموال لدعم جهود الدفاع (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
27-08-2024 | 04:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء المجر من كييف: الكثير من القضايا العالقة مع أوكرانيا بحاجة إلى حل (العربية)
lebanon 24
27/08/2024 16:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي: نيابة مكافحة الإرهاب تولت التحقيق في الانفجار الذي وقع أمام كنيس يهودي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/08/2024 16:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني تحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني في إطار جهود خفض التصعيد بالمنطقة (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/08/2024 16:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يشكر الإمارات على جهودها في تسهيل صفقة التبادل مع روسيا ويؤكد عودة 95 أسيرا أوكرانيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/08/2024 16:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:57 | 2024-08-27
08:43 | 2024-08-27
08:36 | 2024-08-27
08:29 | 2024-08-27
08:25 | 2024-08-27
08:22 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24