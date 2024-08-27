31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
محمد جواد ظريف يعلن عودته لشغل منصب نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
27-08-2024
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استقالة محمد جواد ظريف من منصبه كمعاون استراتيجي للرئيس الإيراني
Lebanon 24
استقالة محمد جواد ظريف من منصبه كمعاون استراتيجي للرئيس الإيراني
27/08/2024 16:17:52
27/08/2024 16:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الإيراني يمنح الثقة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان (سكاي نيوز)
Lebanon 24
البرلمان الإيراني يمنح الثقة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان (سكاي نيوز)
27/08/2024 16:17:52
27/08/2024 16:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يدعو الإيرانيين لانتظار بدء الحكومة عملها للحكم عليها وتقييم أدائها (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يدعو الإيرانيين لانتظار بدء الحكومة عملها للحكم عليها وتقييم أدائها (سكاي نيوز عربية)
27/08/2024 16:17:52
27/08/2024 16:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني تحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني في إطار جهود خفض التصعيد بالمنطقة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني تحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني في إطار جهود خفض التصعيد بالمنطقة (سكاي نيوز)
27/08/2024 16:17:52
27/08/2024 16:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
Lebanon 24
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
14:50 | 2024-08-26
26/08/2024 02:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
Lebanon 24
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
10:00 | 2024-08-26
26/08/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
01:45 | 2024-08-27
27/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)
12:00 | 2024-08-26
26/08/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وينو خطيبك يضبك؟".. ابنة عاصي الحلاني ترقص وتغني بحفلة لوالدها بدون "عريسها" (فيديو)
Lebanon 24
"وينو خطيبك يضبك؟".. ابنة عاصي الحلاني ترقص وتغني بحفلة لوالدها بدون "عريسها" (فيديو)
12:34 | 2024-08-26
26/08/2024 12:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:57 | 2024-08-27
قتيل وجريح نتيجة تدهور جرار زراعي على طريق دير زنون- رياق (التحكم المروري)
08:43 | 2024-08-27
"حزب الله": استهدفنا التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقة إنقضاضية وأصبناها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها
08:36 | 2024-08-27
الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينة في غزة كانت قد اختطفت في 7 تشرين الأول (رويترز)
08:29 | 2024-08-27
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تم إبلاغي بهجمات الطائرات المسيرة على محطة كورسك النووية (سكاي نيوز)
08:25 | 2024-08-27
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مدير الخطوط الأمامية للمواجهة في القيادة الشمالية الإسرائيلية: نحن بالفعل في حرب استنزاف منذ 11 شهرًا
08:22 | 2024-08-27
دوي صفارات إنذار في ميرون شمال إسرائيل (الجزيرة)
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
27/08/2024 16:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
27/08/2024 16:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
27/08/2024 16:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24