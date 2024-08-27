Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الروسي: لدى روسيا عقيدتها النووية الخاصة ويجري تعديلها

Lebanon 24
27-08-2024 | 06:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي يعرب عن قلقه من خطط اميركا وكوريا الجنوبية النووية
lebanon 24
27/08/2024 16:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: القوات الإسرائيلية تعتبر أهالي غزة غير مدنيين وكل طفل تجاوز 3 أعوام إرهابيا وهو أمر مرعب
lebanon 24
27/08/2024 16:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني يدعو الحلفاء إلى الاتفاق على استخدام دفاعاتهم الجوية لإسقاط الأهداف الروسية فوق أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/08/2024 16:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: محطتا زابوريجيا وكورسك للطاقة النووية أهداف لأعمال إرهابية إجرامية تقوم بها كييف
lebanon 24
27/08/2024 16:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:57 | 2024-08-27
08:43 | 2024-08-27
08:36 | 2024-08-27
08:29 | 2024-08-27
08:25 | 2024-08-27
08:22 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24