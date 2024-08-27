Advertisement

أخبار عاجلة

قتيل وجريح نتيجة تدهور جرار زراعي على طريق دير زنون- رياق (التحكم المروري)

Lebanon 24
27-08-2024 | 08:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": قتيل وجريحان في 3 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
27/08/2024 18:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة انزلاق دراجة نارية على طريق بصاليم باتجاه نهر الموت سبب بازدحام مروري في المحلة ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة (التحكم المروري)
lebanon 24
27/08/2024 18:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيلان و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
lebanon 24
27/08/2024 18:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ذوق مصبح بالاتجاهين
lebanon 24
27/08/2024 18:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:47 | 2024-08-27
11:43 | 2024-08-27
11:29 | 2024-08-27
11:19 | 2024-08-27
11:15 | 2024-08-27
11:13 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24