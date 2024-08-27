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البيت الأبيض: أكدنا لإيران أنه لا يوجد سبب لبدء حرب إقليمية (العربية)

Lebanon 24
27-08-2024 | 14:02
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