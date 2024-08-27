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باسيل: كل لبناني يحق له ان يطرح هذه الاسئلة والتيار لا يخوّن اذا سألها اذ يحق لنا بعد احد عشر شهرا تقريبا ان نسأل ماذا كانت النتيجة

Lebanon 24
27-08-2024 | 14:58
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باسيل في عشاء هيئة قضاء الكورة: اذا كانت الحرب لتحرير مزارع شبعا نحن معها واذا كانت دفاعا عن قضية او حق او سيادة او مورد لبناني نحن معها
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