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ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الفلسطيني لبحث حالة التصعيد في غزة ومحيطها

Lebanon 24
27-08-2024 | 17:30
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