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مدير مستشفى جنين الحكومي: قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وتمنع الكادر الطبي من الدخول إلى المبنى

Lebanon 24
27-08-2024 | 18:27
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