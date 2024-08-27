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كتائب القسام - جنين: مجاهدونا فجروا عبوات ناسفة محلية الصنع وشديدة الانفجار بالآليات العسكرية المقتحمة

Lebanon 24
27-08-2024 | 18:38
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