وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تعمل على إنشاء جبهة إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية وفقا لنموذج غزة ولبنان وما يجري فيها حرب بكل معنى الكلمة

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