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يديعوت أحرونوت: العملية العسكرية في شمال الضفة ستستمر لعدة أيام مع التركيز على المنطقة التي انطلق منها هجوم تل أبيب
Lebanon 24
28-08-2024
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