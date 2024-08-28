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يديعوت أحرونوت: العملية العسكرية في شمال الضفة ستستمر لعدة أيام مع التركيز على المنطقة التي انطلق منها هجوم تل أبيب

Lebanon 24
28-08-2024 | 02:03
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