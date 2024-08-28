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حماس: العملية العسكرية التي أطلقها الاحتلال في الضفة المحتلة محاولة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين الصهاينة
Lebanon 24
28-08-2024
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03:11
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