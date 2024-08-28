31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير دفاع بولندا: دول الناتو متشككة في فكرة زيلينسكي بإسقاط الصواريخ الروسية فوق سماء أوكرانيا بسبب العواقب (الشرق)
Lebanon 24
28-08-2024
|
04:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأوكراني يدعو الحلفاء إلى الاتفاق على استخدام دفاعاتهم الجوية لإسقاط الأهداف الروسية فوق أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني يدعو الحلفاء إلى الاتفاق على استخدام دفاعاتهم الجوية لإسقاط الأهداف الروسية فوق أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
28/08/2024 14:53:05
28/08/2024 14:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع البيلاروسي: هناك احتمال كبير لاستفزاز مسلح من أوكرانيا (الشرق)
Lebanon 24
وزير الدفاع البيلاروسي: هناك احتمال كبير لاستفزاز مسلح من أوكرانيا (الشرق)
28/08/2024 14:53:05
28/08/2024 14:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على منطقة إيفانيفكا في أوكرانيا (الشرق)
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على منطقة إيفانيفكا في أوكرانيا (الشرق)
28/08/2024 14:53:05
28/08/2024 14:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الروسية: سبعة صواريخ أوكرانية أسقطها نظام الدفاع الجوي في سماء منطقة كورسك (الشرق)
Lebanon 24
السلطات الروسية: سبعة صواريخ أوكرانية أسقطها نظام الدفاع الجوي في سماء منطقة كورسك (الشرق)
28/08/2024 14:53:05
28/08/2024 14:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
13:32 | 2024-08-27
27/08/2024 01:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تستمتع بوقتها في اسبانيا (صور)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تستمتع بوقتها في اسبانيا (صور)
23:00 | 2024-08-27
27/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
16:50 | 2024-08-27
27/08/2024 04:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الحذاء بـ8000 يورو... مذيعة قناة "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سعر الحذاء بـ8000 يورو... مذيعة قناة "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا الفيديو
15:26 | 2024-08-27
27/08/2024 03:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الغارديان": لم يحدث الانفجار الذي يخشاه الجميع بين "حزب الله" وإسرائيل
Lebanon 24
"الغارديان": لم يحدث الانفجار الذي يخشاه الجميع بين "حزب الله" وإسرائيل
10:00 | 2024-08-27
27/08/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:44 | 2024-08-28
مجلس الدولة الليبي يعلق جلسته المنعقد اليوم بعد اقتحام مسلحين للاجتماع (الحدث)
07:43 | 2024-08-28
بوليتيكو: السلطات الفرنسية أصدرت أوامر اعتقال بحق الرئيس التنفيذي لشركة تيلغرام في أذار الماضي
07:39 | 2024-08-28
الجيش الإسرائيلي يفرض حظر التجول على المنطقة الشرقية من مدينة جنين في الضفة الغربية (الحرة)
07:35 | 2024-08-28
الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر نفقا هجوميا بطول 3 كلم وسط قطاع غزة (العربية)
07:24 | 2024-08-28
الوكالة الفلسطينية: إسرائيل طالبت سكان مخيم نور شمس في طولكرم بإخلائه
07:14 | 2024-08-28
بكين تحذر واشنطن من عواقب دعم الفلبين في نزاع بحر الصين الجنوبي (سكاي نيوز عربية)
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
28/08/2024 14:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
28/08/2024 14:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
28/08/2024 14:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24