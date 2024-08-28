Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرا في قسم العمليات بحركة الجهاد الإسلامي عند الحدود السورية اللبنانية

Lebanon 24
28-08-2024 | 08:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. العدوّ الإسرائيلي يستهدف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية
lebanon 24
28/08/2024 19:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات من الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود يشاركون في العمليات في جنين وطولكرم
lebanon 24
28/08/2024 19:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة إطلاق صواريخ داخل الأراضي اللبنانية عقب إطلاقها قذائف تجاه صفد شمالي إسرائيل
lebanon 24
28/08/2024 19:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قائد الجبهة الداخلية يتفقد الحدود الشمالية ويبحث تعزيز الاستعداد العسكرية العملياتية
lebanon 24
28/08/2024 19:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:49 | 2024-08-28
12:24 | 2024-08-28
12:12 | 2024-08-28
11:46 | 2024-08-28
11:38 | 2024-08-28
11:31 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24