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العقود الآجلة للخام الأميركي تسجل عند التسوية 74.52 دولارا للبرميل (الشرق)

Lebanon 24
28-08-2024 | 14:40
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