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"القناة 12" الإسرائيلية: نتنياهو طلب عقد اجتماع لمجلس الوزراء الحربي في محور فيلادلفيا لكن رئيس الشاباك رفض الفكرة لاعتبارات أمنية

Lebanon 24
28-08-2024 | 15:02
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