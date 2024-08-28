Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط مسيرة تابعة لحزب الله قرب منزل في كيبوتس دان في الجليل الأعلى (الجزيرة)

Lebanon 24
28-08-2024 | 15:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة قبريخا جنوبي لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه الجليل الأعلى
lebanon 24
29/08/2024 01:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي برتبة رقيب وإصابة ضابط بجراح خطرة في هجوم لـ"حزب الله" بمسيرة في الجليل الغربي (الجزيرة)
lebanon 24
29/08/2024 01:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مباشرة لمنزل في الجليل الغربي دون وقوع إصابات
lebanon 24
29/08/2024 01:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: رئيس الحكومة ووزير دفاعه وقادة الجيش اتخذوا قرارا بتوجيه ضربة مسبقة لحزب الله في لبنان
lebanon 24
29/08/2024 01:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:57 | 2024-08-28
17:36 | 2024-08-28
17:30 | 2024-08-28
17:10 | 2024-08-28
16:52 | 2024-08-28
16:49 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24