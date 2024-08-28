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حماس: سياسة نتنياهو وحكومته من شأنها إفشال خطوة الأمم المتحدة وحرمان مئات الأطفال من التطعيم ضد شلل الأطفال (الجزيرة)

Lebanon 24
28-08-2024 | 16:39
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