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وزير خارجية إسرائيل: نعمل مع حلفائنا لمنع اتخاذ قرارات معادية لنا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا (الجزيرة)
Lebanon 24
28-08-2024
|
16:52
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