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استشهاد طفلة وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة

Lebanon 24
28-08-2024 | 17:10
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