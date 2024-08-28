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أصوات انفجارات في خاركيف ومحيطها شرقي أوكرانيا عقب دوي صفارات إنذار وتحذير من مسيّرات انتحارية

Lebanon 24
28-08-2024 | 17:57
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