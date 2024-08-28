Advertisement

أخبار عاجلة

انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مخيم جنين وعدد من الأحياء المحيطة بعد استهداف الاحتلال لخط الإمداد الوحيد

Lebanon 24
28-08-2024 | 18:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 4 إصابات جديدة برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين شمال الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
29/08/2024 06:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية كييف: انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بكييف بسبب الهجوم الجوي الروسي
lebanon 24
29/08/2024 06:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في منطقة عكا ومحيطها
lebanon 24
29/08/2024 06:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي حجار يستمع الى رئيس الحكومة بملف انقطاع التيار الكهربائي
lebanon 24
29/08/2024 06:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:34 | 2024-08-28
18:29 | 2024-08-28
18:27 | 2024-08-28
18:22 | 2024-08-28
18:17 | 2024-08-28
17:57 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24