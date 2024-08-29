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هيئة البث الإسرائيلية: قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل أحد قادة "كتيبة طولكرم" في مخيم نور شمس في الضفة الغربية

Lebanon 24
29-08-2024 | 00:08
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