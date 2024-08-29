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أخبار عاجلة
7 شهداء في قصف إسرائيلي على منطقة المشروع شرقي مدينة رفح (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
29-08-2024
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05:14
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