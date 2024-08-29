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ألمانيا تطلب من الرئيس الإيراني للمركز الإسلامي المحظور في هامبورغ محمد هادي مفتح مغادرة البلاد خلال أسبوعين (رويترز)

Lebanon 24
29-08-2024 | 05:30
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