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ماكرون: علينا مواصلة دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا لضمان الدفاع وأمن البلاد والقارة الأوروبية ككل

Lebanon 24
29-08-2024 | 09:38
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