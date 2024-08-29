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وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا توسيع أهداف الحرب وسأعرض ذلك على رئيس الوزراء فالمهمة في الشمال لم تنته بعد

Lebanon 24
29-08-2024 | 12:26
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