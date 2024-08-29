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ممثلة سويسرا في مجلس الأمن: يجب تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بشكل كامل
Lebanon 24
29-08-2024
|
15:34
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