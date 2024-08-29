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وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: القتال المتجدد في الضفة الغربية أثار شبح القتال المطول على جبهات متعددة
Lebanon 24
29-08-2024
|
16:49
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