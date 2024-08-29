Advertisement

أخبار عاجلة

الإذاعة الوطنية الأميركية عن سفارة واشنطن في القدس: أوامر الإخلاء المتزايدة تؤدي لنزوح متكرر لعشرات الآلاف بغزة

Lebanon 24
29-08-2024 | 17:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإذاعة الوطنية الأميركية عن سفارة واشنطن في القدس: الأعمال العدائية تشكل خطراً على من يمتثلون لأوامر الإخلاء
lebanon 24
30/08/2024 05:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: يجب ضمان تنفيذ حملات التطعيم بغزة ووقف العمليات العسكرية وأوامر إخلاء (الجزيرة)
lebanon 24
30/08/2024 05:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تزامناً مع التصعيد الأخير.. السفارة الأميركية في القدس تحذر رعاياها
lebanon 24
30/08/2024 05:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: زيادة أوامر الإخلاء الإسرائيلية بغزة تقوض جهود تقديم المساعدات (الجزيرة)
lebanon 24
30/08/2024 05:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:03 | 2024-08-29
18:55 | 2024-08-29
18:18 | 2024-08-29
18:16 | 2024-08-29
17:52 | 2024-08-29
17:38 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24