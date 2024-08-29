Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: تضرّر سد أربعات سيؤثّر على إمدادات المياه العذبة لبورتسودان

Lebanon 24
29-08-2024 | 17:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: توجد مجاعة في شمال دارفور واحتمال لانتشارها في مخيمات في الفاشر (الجزيرة)
lebanon 24
30/08/2024 05:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: تعرض موكبنا في غزة اليوم لإطلاق نار من مسافة 20 مترا (الجزيرة)
lebanon 24
30/08/2024 05:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: مئات السكان عالقون في شرق خان يونس بسبب العملية العسكرية (الجزيرة)
lebanon 24
30/08/2024 05:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاج: يجب توفير الإمدادات لوكالات الإغاثة الدولية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/08/2024 05:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:03 | 2024-08-29
18:55 | 2024-08-29
18:18 | 2024-08-29
18:16 | 2024-08-29
17:52 | 2024-08-29
17:38 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24