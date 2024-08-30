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وزير الدفاع السويدي: وزراء الدفاع الأوروبيين يبحثون الوضع في البحر الأحمر ودعم أوكرانيا

Lebanon 24
30-08-2024 | 02:50
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