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الحكومة البريطانية: قلقون من العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة

Lebanon 24
30-08-2024 | 04:57
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