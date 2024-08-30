31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
33
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف بلدة عين علما بالقذائف المدفعية
Lebanon 24
30-08-2024
|
05:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة مركبا بالقذائف المدفعية
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة مركبا بالقذائف المدفعية
30/08/2024 15:39:52
30/08/2024 15:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف بلدة كفركلا بالقذائف المدفعية
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف بلدة كفركلا بالقذائف المدفعية
30/08/2024 15:39:52
30/08/2024 15:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب بالقذائف المدفعية
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب بالقذائف المدفعية
30/08/2024 15:39:52
30/08/2024 15:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف اطراف بلدة شبعا بالقذائف المدفعية
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف اطراف بلدة شبعا بالقذائف المدفعية
30/08/2024 15:39:52
30/08/2024 15:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نشرت صورة لوالدتها لأوّل مرّة.. شقيق جيهان علامة تزوّج وزوجته بغاية الجمال (صور)
Lebanon 24
نشرت صورة لوالدتها لأوّل مرّة.. شقيق جيهان علامة تزوّج وزوجته بغاية الجمال (صور)
08:42 | 2024-08-29
29/08/2024 08:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتالت "أبي شجاع".. تعرفوا إلى الوحدة "يمام" الإسرائيليّة
Lebanon 24
اغتالت "أبي شجاع".. تعرفوا إلى الوحدة "يمام" الإسرائيليّة
09:00 | 2024-08-29
29/08/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يُحدّد الجيش الإسرائيلي مواقع أنفاق "حماس"؟
Lebanon 24
كيف يُحدّد الجيش الإسرائيلي مواقع أنفاق "حماس"؟
16:00 | 2024-08-29
29/08/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أفضل 10 دول في العالم للاستثمار في عام 2024
Lebanon 24
إليكم أفضل 10 دول في العالم للاستثمار في عام 2024
14:00 | 2024-08-29
29/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من "الانتقام المزلزل" إلى "الرد المحسوب": إيران تعيد ترتيب أوراقها
Lebanon 24
من "الانتقام المزلزل" إلى "الرد المحسوب": إيران تعيد ترتيب أوراقها
13:00 | 2024-08-29
29/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:23 | 2024-08-30
حزب الله: استهدفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابةً مباشرة
07:56 | 2024-08-30
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يقصف بقذائف فوسفورية بلدة العديسة
07:45 | 2024-08-30
مصادر طبية لـ"الجزيرة": نقل جثامين 29 فلسطينيا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم 17 منهم من خان يونس ورفح
07:22 | 2024-08-30
الخارجية الفرنسية: الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني أو الموظفين الأمميين "غير مقبولة"
06:42 | 2024-08-30
من المتوقع بدء عملية إنقاذ الناقلة "سونيون" العالقة بالبحر الأحمر في غضون أيام (رويترز)
06:37 | 2024-08-30
إجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين نتنياهو وغالانت (يديعوت أحرونوت)
فيديو
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
30/08/2024 15:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
30/08/2024 15:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
30/08/2024 15:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24