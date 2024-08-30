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من المتوقع بدء عملية إنقاذ الناقلة "سونيون" العالقة بالبحر الأحمر في غضون أيام (رويترز)

Lebanon 24
30-08-2024 | 06:42
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