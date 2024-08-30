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الخارجية الفرنسية: الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني أو الموظفين الأمميين "غير مقبولة"

Lebanon 24
30-08-2024 | 07:22
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