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مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة: ما يسميه الجيش الإسرائيلي مناطق إنسانية لم تعد صالحة لتقديم مساعدات (الجزيرة)

Lebanon 24
30-08-2024 | 12:24
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